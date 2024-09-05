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08:18, 5 сентября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика

В Красноярске пьяный мужчина домогался пятилетнего мальчика

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Красноярке пьяный мужчина домогался ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, матери потерпевшего позвонила соседка и рассказала, что мужчина совершил действия сесуального характера в отношении ее пятилетнего сына.

Выяснилось, что в квартире ребенка на Норильской улице разбитая мебель, вонь, испражнения прямо на полу. Полиция взяла объяснения с хозяйки квартиры. Соседи обратили внимание, что недавно видели мальчика на помойке. Он искал еду.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленького ребенка.

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      Екатерина Кашурникова
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