Пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика

В Красноярске пьяный мужчина домогался пятилетнего мальчика

В Красноярке пьяный мужчина домогался ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, матери потерпевшего позвонила соседка и рассказала, что мужчина совершил действия сесуального характера в отношении ее пятилетнего сына.

Выяснилось, что в квартире ребенка на Норильской улице разбитая мебель, вонь, испражнения прямо на полу. Полиция взяла объяснения с хозяйки квартиры. Соседи обратили внимание, что недавно видели мальчика на помойке. Он искал еду.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленького ребенка.