Расправившийся с мужчиной при помощи запрещенного аэрозоля россиянин получил девять лет

В Кургане слесарь получил 9 лет за убийство в состоянии наркотического опьянения

Курганский городской суд приговорил 48-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за расправу над мужчиной при помощи запрещенного аэрозоля на шиномонтажной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло в марте 2024 года. Тогда обвиняемый работал на шиномонтажной станции слесарем. В тот день он, будучи в состоянии наркотического опьянения, поссорился с мужчиной из областного центра. Во время ссоры он распылил в направлении пострадавшего запрещенное к применению в отношении людей аэрозольное средство. Затем взял монтировку и металлическую трубу и избил его. Потерпевшего госпитализировали. От полученных ударов он не выжил.

Ранее сообщалось, что в Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа.