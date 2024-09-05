Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 5 сентября 2024Силовые структуры

Расправившийся с мужчиной при помощи запрещенного аэрозоля россиянин получил девять лет

В Кургане слесарь получил 9 лет за убийство в состоянии наркотического опьянения

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Курганский городской суд приговорил 48-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за расправу над мужчиной при помощи запрещенного аэрозоля на шиномонтажной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло в марте 2024 года. Тогда обвиняемый работал на шиномонтажной станции слесарем. В тот день он, будучи в состоянии наркотического опьянения, поссорился с мужчиной из областного центра. Во время ссоры он распылил в направлении пострадавшего запрещенное к применению в отношении людей аэрозольное средство. Затем взял монтировку и металлическую трубу и избил его. Потерпевшего госпитализировали. От полученных ударов он не выжил.

Ранее сообщалось, что в Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил сокрытие планов нападения на Курскую область

      На Западе рассказали о недостатках танков Abrams

      Стало известно о прорыве ВС России обороны ВСУ в ДНР

      Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

      Минобороны России показало кадры атаки «Аллигатора» по бойцам и технике ВСУ под Курском

      Врач дал советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

      Во Франции призвали к уличным протестам из-за назначения нового премьера

      Командир «Ахмата» назвал военкора «великим сказочником» из-за репортажа о дронах. Журналист хочет извинений

      Располневший на «Вискасе» 17-килограммовый кот Крошик пройдет лечение и научится ходить

      Наряд Леди Гаги на Венецианском кинофестивале вызвал ажиотаж в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше