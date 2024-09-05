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10:33, 5 сентября 2024Силовые структуры

Рецидивиста-художника задержали за кражу велосипедов и других вещей из гаража россиян

В Подмосковье полиция задержала рецидивиста за кражу велосипедов и лыж

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Подмосковье полиция задержала 31-летнего местного жителя, который проник в гараж на одном из участков в поселке Вербилки и похитил из него четыре велосипеда, две пары горнолыжных ботинок, лыжи, снегоуборочную машину и электропилу. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Его отправили под стражу. Во время допроса рецидивист рассказал, что получил профессию художника, но никогда им не работал.

По версии следствия, злоумышленник перелез через забор и проник на территорию одного из участков в поселке Вербилки. Открыв незапертый гараж, он украл из него приглянувшуюся ему утварь. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. При обыске его жилища оперативники нашли похищенное имущество.

Ранее сообщалось, что в Крыму полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования для цементного завода на сумму около трех миллиардов рублей.

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