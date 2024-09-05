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20:56, 5 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы задержали проникших в московский цирк ради острых ощущений россиян

Росгвардейцы задержали 3 москвичей, проникших ночью в цирк ради острых ощущений

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Росгвардейцы задержали троих москвичей, которые незаконно проникли ночью в цирк ради острых ощущений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

По данным ведомства, все произошло в здании на проспекте Вернадского. Сотрудники Росгвардии прибыли на место по сигналу «тревога» и задержали трех молодых людей. Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте от 23 до 27 лет.

Во время разговора с силовиками они пояснили, что наведались ночью в цирк ради острых ощущений. Сейчас все задержанные переданы сотрудникам полиции.

Ранее в Курской области росгвардейцы обезвредили десятки неразорвавшихся боеприпасов в огородах жителей. Об опасной находке во дворе частного сектора во Львове сообщили местные жители.

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      Олеся Мицкевич
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