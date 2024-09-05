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21:58, 5 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали признаки неудачного собеседования

Мурадян: не заинтересованные в кандидате работодатели задают закрытые вопросы

Понять отсутствие у работодателя интереса к потенциальному кандидату во время собеседования можно по характеру вопросов — незаинтересованные работодатели, как правило, задают закрытые вопросы, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. Признаки неудачного собеседования специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Во, первых, это закрытые вопросы по типу "вы здесь работали", "хорошо ли вы справлялись со своими обязанностями" и так далее. Второе — это работодатель, который не смотрит на вас, отводит глаза в сторону. Следующий момент — один из участников собеседования встает и уходит. Кроме того, вам не дают четких дедлайнов обратной связи», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» перечислил признаки, по которым можно понять заинтересованность работодателя в дальнейшем сотрудничестве.

«Первое — собеседование продлилось дольше, чем обычно, а обычно оно длится 15 минут. Второй критерий — вам задавали глубокие вопросы, не подразумевающие ответы "да" или "нет". Третье — вас спрашивают, в какие даты вы сможете выйти на работу, четвертое — не берут паузу, чтобы подумать, а говорят сразу; либо говорят, что обратная связь поступит в течение недели, а звонят на следующий день», — объяснил Мурадян.

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Ранее сообщалось, что российские работодатели чаще всего отказывают в трудоустройстве тем, кто не обладает необходимыми навыками либо производит впечатление людей с токсичным характером. Кроме того, 70 процентов не принимают тех, кто говорил неправду во время собеседования, а 51 и 50 процентов против того, чтобы пополнять штаты неопрятно выглядящими соискателями.

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      Кирилл Садовский
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