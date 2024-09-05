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20:07, 5 сентября 2024Россия

Россиянам назвали способы узнать о непогашенных долгах по кредитам

Роскачество: узнать о долгах можно в банке или через бюро кредитных историй

Фото: РИА Новости

При наличии нескольких кредитов и микрозаймов есть риск запутаться в суммах выплат, напомнили в Роскачестве. В центре финансовой экспертизы организации рассказали о методах узнать о размере непогашенного долга. «Лента.ру» ознакомилась с советами специалистов.

Один из способов — это обратиться напрямую в банк или микрофинансовую организацию (МФО), отметили там.

Потребуется посетить отделение с паспортом и попросить выписку по кредитам. Задолженность должна быть равна нулю. Минус этого способа — если банков несколько, придется обращаться в каждый

Роскачество

Следующий вариант — направить запрос в бюро кредитных историй (БКИ).

«Кредитные организации сами определяют, в какое БКИ (одно или несколько) направлять всю имеющуюся информацию в отношении заемщиков. Чтобы получить свою кредитную историю, сначала нужно узнать, в каком БКИ она хранится. Для этого необходимо направить запрос в Центральный каталог кредитных историй — удаленно через Госуслуги или официальный сайт Банка России», — рассказали в Роскачестве.

Для отправки запроса через сайт Банка России потребуется код субъекта кредитной истории. Это некий аналог ПИН-кода банковской карты, который используется только на сайте регулятора и только для получения сведений о БКИ, в котором хранится кредитная история. Также сведения о БКИ можно узнать на Госуслугах, но запрос можно подать и через кредитные организации, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, БКИ.

После того как вы узнали, в каком бюро хранится ваша кредитная история, можно запросить ее напрямую в БКИ либо через кредитные или микрофинансовые организации. Это можно сделать два раза в год бесплатно и любое количество раз за плату без указания причины обращения

Роскачество

«Регулярно проверять свою кредитную историю стоит не только потому, что так можно отследить, не оформили ли мошенники на вас кредит. В базе данных могут обнаружиться ошибки: например, вашу историю слили с однофамильцем, при загрузке произошел сбой, кредит ошибочно не закрыли», — добавили там.

В таких случаях понадобится отправить заявление в то бюро, где была обнаружена ошибка или неточность. Обычно требуется или личный визит в офис, или отправка заявки через личный кабинет. В последнем случае потребуют подтверждение на Госуслугах, объяснили в Роскачестве.

Ранее россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке.

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