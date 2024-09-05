Россиянин написал заявление на грозившего рассказать про поход в стриптиз-клуб друга

Москвич потребовал у друга 100 тыс. руб. за молчание о походе в стриптиз-клуб

Житель Москвы написал заявление на друга, вымогавшего у него 100 тысяч рублей за молчание о совместном походе в стриптиз-клуб. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам заявителя, вместе с другом они занимались строительством. Недавно товарищ привел клиента и сразу запросил половину комиссии, не дожидаясь конца стройки. Когда россиянин отказал ему и попросил подождать, тот пригрозил, что расскажет его жене о недавнем совместном походе в стриптиз-клуб, и потребовал 100 тысяч рублей за молчание.

После этого мужчина отправился в полицию и написал на вымогателя заявление.

Ранее 5 сентября МВД задержало представлявшегося медиумом и адвокатом многоликого мошенника.