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10:00, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин написал заявление на грозившего рассказать про поход в стриптиз-клуб друга

Москвич потребовал у друга 100 тыс. руб. за молчание о походе в стриптиз-клуб

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Житель Москвы написал заявление на друга, вымогавшего у него 100 тысяч рублей за молчание о совместном походе в стриптиз-клуб. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам заявителя, вместе с другом они занимались строительством. Недавно товарищ привел клиента и сразу запросил половину комиссии, не дожидаясь конца стройки. Когда россиянин отказал ему и попросил подождать, тот пригрозил, что расскажет его жене о недавнем совместном походе в стриптиз-клуб, и потребовал 100 тысяч рублей за молчание.

После этого мужчина отправился в полицию и написал на вымогателя заявление.

Ранее 5 сентября МВД задержало представлявшегося медиумом и адвокатом многоликого мошенника.

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      Владимир Седов
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