Россиянин с шприцем и пластиковым ведром ограбил магазин ради кваса и спиртного

В Перми россиянин с шприцем и ведром пошел на грабеж ради спиртного и кваса

В Перми за кражу четырех бутылок спиртного и кваса задержали 33-летнего россиянина Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МВД-Медиа.

По данным полиции, мужчина привлек к себе внимание тем, что пришел в торговую точку с пластиковым ведром куда и принялся складывать покупки. На выходе его пыталась остановить сотрудница, но грабитель выхватил шприцы и девушка предпочла уйти с дороге. Силовики вскоре вышли на след дерзкого грабителя, но вернуть похищенное не смогли. Все украденное мужчина к тому времени успел употребить.

Возбуждено уголовное дело, мужчину отправили в СИЗО.

2 сентября в Улан-Удэ, Бурятия, полиция начала проверку после того, как 12-летний местный житель переоделся в страйкбольное обмундирование, взял с собой игрушечное оружие и пришел к школе.