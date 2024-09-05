Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:04, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин с шприцем и пластиковым ведром ограбил магазин ради кваса и спиртного

В Перми россиянин с шприцем и ведром пошел на грабеж ради спиртного и кваса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми за кражу четырех бутылок спиртного и кваса задержали 33-летнего россиянина Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МВД-Медиа.

По данным полиции, мужчина привлек к себе внимание тем, что пришел в торговую точку с пластиковым ведром куда и принялся складывать покупки. На выходе его пыталась остановить сотрудница, но грабитель выхватил шприцы и девушка предпочла уйти с дороге. Силовики вскоре вышли на след дерзкого грабителя, но вернуть похищенное не смогли. Все украденное мужчина к тому времени успел употребить.

Возбуждено уголовное дело, мужчину отправили в СИЗО.

2 сентября в Улан-Удэ, Бурятия, полиция начала проверку после того, как 12-летний местный житель переоделся в страйкбольное обмундирование, взял с собой игрушечное оружие и пришел к школе.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

      Крупный пожар начался на российском заводе

      Пассажирка пожаловалась на поведение мужчин в самолете и разгневала пользователей сети

      Россиянам назвали способы узнать о непогашенных долгах по кредитам

      Россиянин с шприцем и пластиковым ведром ограбил магазин ради кваса и спиртного

      Деми Мур рассказала о съемках обнаженной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше