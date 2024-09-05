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13:20, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин снимал на телефон позицию ПВО и попал под подозрение в подготовке диверсии

В Москве задержали мужчину, снимавшего на телефон позицию ПВО

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала 55-летнего местного жителя, который снимал на мобильный телефон позицию ПВО в одном из районов города. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Мужчину доставили в отделение. Сейчас он находится на допросе. Силовики выясняют, для чего и для кого он делал съемку. Рассматриваются различные версии. Задержанного в том числе подозревают в подготовке диверсии.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 47-летнего гражданина Казахстана, снимавшего на телефон военкомат. Будучи в нетрезвом состоянии, он пришел к военкомату на Мантулинской улице в Пресненском районе, достал телефон и стал снимать здание. Правоохранители сразу же задержали мужчину.

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      Анна Габай
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