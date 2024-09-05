Россиянин залез в трансформаторную будку и заживо сгорел

В Екатеринбурге мужчина залез в трансформаторную будку и заживо сгорел

В Екатеринбурге мужчина залез в трансформаторную будку и заживо сгорел. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа».

Первыми россиянина обнаружили электрики. Они вызвали к месту представителей экстренных служб.

Документов у пострадавшего с собой не было, личность удалось установить позже — им оказался 29-летний местный житель. Он получил ожоги почти 100 процентов тела. Спасти мужчину не удалось.

Предположительно, горожанин забрался в трансформатор, чтобы украсть оборудование. Также рассматривается версия о том, что мужчина был закладчиком.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 17-летний юноша едва не сгорел заживо в учебной машине на курсах по вождению.

Добровольно платить компенсацию автошкола отказалась. Тогда мать пострадавшего подала иск, семья получила выплату в 200 тысяч рублей.