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18:07, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина посадили в тюрьму за нацистские надписи на заборах

Суд дал 10 лет члену «Братства убийц» за нацистские надписи в Петербурге

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Первый Западный окружной военный суд приговорил члена запрещенной в России террористической организации «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) Владислава Басова, который нанес 11 нацистских надписей на заборах и зданиях в Петербурге, к 10 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что в июне 2023 года Басов, являющийся сторонником националистических взглядов, вступил в сообщество «Братство Убийц», которое позже вошло в состав МКУ. С целью пропаганды идеологии неонацизма и насилия 26 июля 2023 года Басов баллончиком с краской черного цвета нанес надписи и символику МКУ на территории Невского района. Он нарисовал эмблему военных отрядов войск вермахта, кельтский крест, свастику.

4 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили действовавшего в Луганской народной республике (ЛНР) участника украинского националистического формирования. Задержан житель Харьковской области, придерживающийся идеологии неонацизма. По данным спецслужбы, он с апреля участвует в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик против России.

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      Любовь Ширижик
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