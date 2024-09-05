Россиянка стала жертвой мошенников и облила зеленкой сотрудницу банка

Жительница Ленобласти облила зеленкой сотрудницу банка по указанию мошенников

Сотрудники полиции задержали жительницу Ленинградской области, которая стала жертвой мошенников и облила зеленкой якобы покушавшуюся на ее сбережения сотрудницу банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, неизвестные позвонили женщине на телефон около месяца назад, сообщили об утечке данных и попросили оформить кредиты в разных банках, чтобы сохранить свои деньги. После этого аферисты убедили потерпевшую поместить средства в банковские ячейки, оформленные на «надежных» лиц, и наказать тех, кто пытался похитить ее деньги.

Получив информацию о том, что одной из пособниц мошенников является сотрудница банка, женщина пришла в финансовое учреждение и облила «злоумышленницу» зеленкой. О том, что она сама стала жертвой аферистов, жительница Ленобласти поняла, когда к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сама женщина также написала заявление по факту совершенного против нее мошенничества.

Ранее в Москве задержали курьера мошенников, который похитил более 15 миллионов рублей у 69-летней пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.