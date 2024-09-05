Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка стала жертвой мошенников и облила зеленкой сотрудницу банка

Жительница Ленобласти облила зеленкой сотрудницу банка по указанию мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали жительницу Ленинградской области, которая стала жертвой мошенников и облила зеленкой якобы покушавшуюся на ее сбережения сотрудницу банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, неизвестные позвонили женщине на телефон около месяца назад, сообщили об утечке данных и попросили оформить кредиты в разных банках, чтобы сохранить свои деньги. После этого аферисты убедили потерпевшую поместить средства в банковские ячейки, оформленные на «надежных» лиц, и наказать тех, кто пытался похитить ее деньги.

Получив информацию о том, что одной из пособниц мошенников является сотрудница банка, женщина пришла в финансовое учреждение и облила «злоумышленницу» зеленкой. О том, что она сама стала жертвой аферистов, жительница Ленобласти поняла, когда к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сама женщина также написала заявление по факту совершенного против нее мошенничества.

Ранее в Москве задержали курьера мошенников, который похитил более 15 миллионов рублей у 69-летней пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      Президент Польши обвинил премьера страны в сотрудничестве с ФСБ

      Страны ОПЕК+ достигли важной договоренности по нефти

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

      Промес перешел в клуб из Дубая

      В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

      Крупный пожар начался на российском заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше