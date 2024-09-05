Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

Олег Волков: регионы РФ должны ввести единую систему изучения вечной мерзлоты

Российские регионы уже в ближайшее время могут столкнуться с незапланированными расходами на восстановление зданий и коммуникаций, которые будут рушиться из-за таяния вечной мерзлоты. Таким мнением с ТАСС поделился председатель попечительского совета экспедиции «Чистая Арктика — Восток — 77» Олег Волков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Для решения проблемы он призвал перейти регионы на единую систему мониторинга вечной мерзлоты. «Комплексный геотехнический мониторинг таких грунтов позволит нашей стране выиграть от изменений климата, а не пострадать от них», — заявил Волков по итогам сессии ВЭФ «Невечная мерзлота». Он напомнил, что многолетняя мерзлота занимает почти 65 процентов территории России.

На сессии также выступили ученые, представившие самые свежие данные исследований мерзлоты в Мурманской области, на Ямале и Таймыре. Специалисты призвали ввести в России закон о многолетней мерзлоте, который определит меры по созданию системы геотехнических наблюдений за мерзлыми грунтами.

В июле российское правительство утвердило положение о государственном фоновом мониторинге многолетней мерзлоты. Благодаря ему в России начнут проводить долгосрочные наблюдения за явлениями и процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах, а также анализировать, оценивать и прогнозировать состояния вечной мерзлоты.