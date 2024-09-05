Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 5 сентября 2024Россия

Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

Алаудинов: ВСУ пытались завести людей и продвинуться в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались завести людей и продвинуться в Курской области. Об этом ТАСС заявил российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам генерала, российские военные не позволили украинским формированиям подтянуть подкрепление.

«Обстановка подконтрольная. Вчера всю ночь противник пытался там где-то продвинуться, завести людей. Этой возможности мы ему не дали», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что украинские военные начали «активно закапываться», в то время как российские бойцы планомерно уничтожают противника, «делая весь максимум».

Ранее президент России Владимир Путин призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Строить зарядки для электромобилей оказалось выгодно

      Умер работавший водителем трамвая правнук Достоевского

      Путин предсказал начало мобилизации детей на Украине

      В европейской стране пожаловались на отсутствие российских туристов

      Путин спрогнозировал рост российского ВВП

      Военный эксперт высказался о резервах ВСУ в Курской области

      Путин рассказал о привлечении китайского бизнеса в Россию

      Путин высказался о действиях Франции в отношении Дурова

      В США связали обновление ядерного потенциала с началом переговоров с Китаем и Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше