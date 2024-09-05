Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

Алаудинов: ВСУ пытались завести людей и продвинуться в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались завести людей и продвинуться в Курской области. Об этом ТАСС заявил российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам генерала, российские военные не позволили украинским формированиям подтянуть подкрепление.

«Обстановка подконтрольная. Вчера всю ночь противник пытался там где-то продвинуться, завести людей. Этой возможности мы ему не дали», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что украинские военные начали «активно закапываться», в то время как российские бойцы планомерно уничтожают противника, «делая весь максимум».

Ранее президент России Владимир Путин призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных.