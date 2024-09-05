Россиянин решил сделать из ружья подарок бойцам на СВО и получил штраф

В Московской области россиянин решил отправить ружье на СВО и получил штраф

В Московской области 60-летнего россиянина оштрафовали на 2000 рублей за нарушение правил хранения оружия. Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, мужчина решил переделать свое гладкоствольное ружье ИЖ-27 в оружие против украинских дронов. Переделку он принес в отдел полиции, где рассказал, что слышал о нуждах бойцов в СВО в таком оружии и просит его переслать им. Силовики пробили серийный номер и выяснили, что разрешение на него закончилось в 2001 году, оружие изъяли, а мужчина получил протокол и штраф.

В феврале сообщалось, что коту Мухичу, который живет с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО), подарили настоящий бронежилет по размеру.