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16:09, 5 сентября 2024Наука и техника

«Ростех» начал поставки импортозамещенных ИК-фильтров

Госкорпорация «Ростех» начала поставки импортозамещенных ИК-фильтров

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Холдинг «Росэлектроника» начал поставки импортозамещенных ИК-фильтров. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставленные фильтры способны работать в экстремальных условиях. Изделия позволяют оборудованию работать в сумерках, темноте, тумане, при задымлении. «Линейка продукции включает в себя коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры», — говорится в публикации.

В январе госкорпорация сообщила, что холдинг разработал оптические инфракрасные фильтры для военных и гражданских видеосистем. Отмечается, что фильтры легко монтируются на любой объектив и позволяют получать изображение в спектральном диапазоне от 2 до 20 микрометров, а также могут заместить аналоги шведских, американских и английских производителей.

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      Иван Потапов
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