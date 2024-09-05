Звезду реалити-шоу арестовали за хранение наркотиков

Звезду телешоу 1000-lb Sisters Халтерман арестовали в США за хранение наркотиков

В США арестовали звезду реалити-шоу 1000-lb Sisters («Сестры весом 1000 фунтов») на канале TLC Эми Слэйтон-Халтерман по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Полиция задержала Слэйтон-Халтерман 2 сентября в зоопарке в штате Теннесси. Отмечается, что правоохранителей привлекли «подозрительные запахи, исходившие от ее автомобиля».

Звезду телешоу и мужчину, который сопровождал ее в зоопарке, поместили в тюрьму округа Крокетт. Им предъявили обвинения в хранении наркотиков и угрозе жизни детей. Суд назначил каждому из них залог в размере десяти тысяч долларов (примерно 893 тысячи рублей).

Уточняется, что у Слэйтон-Халтерман есть двое детей: 4-летний Гейдж и 2-летний Гленн.

Ранее стало известно о задержании в США участника популярного американского телешоу Dancing with the Stars («Танцы со звездами»), танцора Артема Чигвинцева. Сообщалось, что его подозревают в домашнем насилии.

1000-lb Sisters — американское реалити-шоу, которое выходит на канале TLC с 2020 года. Передача рассказывает о жизни сестер Эми Слейтон-Халтерман и Тэмми Слейтон и их многочисленных попытках похудеть.