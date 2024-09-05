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09:38, 5 сентября 2024Мир

Стало известно о преимуществе Китая перед США в африканской политике

Politico: Китай сохраняет в Африке преимущество перед США

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай сохраняет преимущество перед США в своей политике относительно стран Африки. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов.

Научный сотрудник Института исследований безопасности в Претории (ЮАР) Яна де Клюйвер заявила, что преимущество китайской политики заключается в том, что КНР делает ставку на связи между людьми и позиционирует себя как «развивающуюся страну», которая помогает своим партнерам в странах Глобального Юга следовать по пути индустриализации.

Эксперт добавила, что африканская стратегия США производит впечатление «скорее антикитайской политики, чем политики в отношении Африки».

По данным издания, аналитики считают, что Китай стремится использовать свое доминирование в качестве крупнейшего торгового партнера Африки, чтобы заключать выгодные сделки по добыче полезных ископаемых и расширить свои экспортные возможности. Кроме того, стратегия КНР направлена на успешное противостояние геополитическим соперникам на континенте, включая США.

29 августа стало известно, что Китай впервые с 2016 года нарастил сумму выданных африканским странам кредитов.

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      Елизавета Мытарева
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