Стюардесса сделала фото у самолета в униформе и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в черном платье с букетом в руках. Свой образ девушка дополнила белым шейным платком, ремнем с золотой пряжкой и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Красавица», «Хорошенькая», «Ты такая потрясающая», «Милая», «Очень красивая», «Прекрасная улыбка», — написали они

Ранее стюардесса авиакомпании Ryanair назвала самые жуткие вопросы, которые ей задавали пассажиры. 21-летняя Эми-Ли Шеррард призналась, что однажды один из путешественников спросил, не продает ли она использованные колготки.