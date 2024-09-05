Туристка впервые поехала за границу и впала в кому после падения с балкона в Европе

Head Topics: туристка впала в кому после падения с балкона на Майорке

Британская туристка-подросток впервые поехала за границу для отдыха и впала в кому после падения с балкона на курорте Европы. Об этом сообщает Head Topics.

Уточняется, что несчастный случай произошел с 15-летней девочкой в городе Сильот на второй день ее пребывания в Испании. Врачи отмечают, что туристка находится в тяжелом состоянии, однако может дышать самостоятельно.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена без признаков жизни. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз до крыши ресторана около 20 метров.