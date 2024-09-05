Белоруссия подтвердила уничтожение нарушившего границу дрона

Минобороны Белоруссии подтвердило уничтожение нарушившего границу дрона

Министерство обороны Белоруссии подтвердило уничтожение нарушившего границу дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«5 сентября был зафиксирован факт нарушения (...) границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами», — заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов. Он добавил, что дроны были уничтожены.

Кроме того, Фролов сообщил о начале проверки обстоятельств инцидента. При этом он не уточнил, чьей беспилотник пересек границу.

В ночь на четверг, 5 сентября, жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах в небе. Позднее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о заходе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушное пространство Белоруссии..