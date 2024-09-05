Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 5 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия подтвердила уничтожение нарушившего границу дрона

Минобороны Белоруссии подтвердило уничтожение нарушившего границу дрона

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии подтвердило уничтожение нарушившего границу дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«5 сентября был зафиксирован факт нарушения (...) границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами», — заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов. Он добавил, что дроны были уничтожены.

Кроме того, Фролов сообщил о начале проверки обстоятельств инцидента. При этом он не уточнил, чьей беспилотник пересек границу.

В ночь на четверг, 5 сентября, жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах в небе. Позднее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о заходе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушное пространство Белоруссии..

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Немецкая полиция начала операцию возле генконсульства Израиля

      Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

      Алаудинов заявил о победе России в СВО

      Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше