Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 5 сентября 2024Мир

В Британии связали перестановки на Украине с борьбой за власть

Меркурис: Зеленский провел перестановки в правительстве, чтобы удержать власть

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в правительстве, чтобы удержать власть и контроль над страной. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него все еще есть власть, что он все еще может что-то сделать, даже если это немного похоже на перестановку стульев на "Титанике" после столкновения с айсбергом», — рассказал аналитик.

Меркурис также добавил, что подобные решения являются странными на фоне нынешней ситуации на фронте. По его словам, Зеленскому стоит обратить внимание на положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе и коллапс энергетической инфраструктуры.

Ранее британский политолог Анатоль Ливен заявил, что Вооруженные силы России могут скоро прорвать весь южный фронт ВСУ в Донецкой народной республике. Он добавил, что вторжение сил Киева в Курскую область не позволило переломить ситуацию и нарушить планы России.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о прорыве ВС России обороны ВСУ в ДНР

      В Москве пройдет уникальное шоу

      Против бывшего замминистра МЧС России возбудили дело о мошенничестве

      Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ двух российских населенных пунктов

      В Британии заявили о крахе режима Зеленского

      Врач дал советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

      Раскрыты планы ВСУ в отношении Запорожской и Курской АЭС

      Путин высказался о завершении программы льготной ипотеки

      На Украине назначили министра природных ресурсов

      Затягивающего сроки разработчика российского самолета предложили поменять

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше