В Британии связали перестановки на Украине с борьбой за власть

Меркурис: Зеленский провел перестановки в правительстве, чтобы удержать власть

Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в правительстве, чтобы удержать власть и контроль над страной. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него все еще есть власть, что он все еще может что-то сделать, даже если это немного похоже на перестановку стульев на "Титанике" после столкновения с айсбергом», — рассказал аналитик.

Меркурис также добавил, что подобные решения являются странными на фоне нынешней ситуации на фронте. По его словам, Зеленскому стоит обратить внимание на положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе и коллапс энергетической инфраструктуры.

Ранее британский политолог Анатоль Ливен заявил, что Вооруженные силы России могут скоро прорвать весь южный фронт ВСУ в Донецкой народной республике. Он добавил, что вторжение сил Киева в Курскую область не позволило переломить ситуацию и нарушить планы России.