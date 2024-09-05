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12:26, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

Фото: Leah Millis / Reuters

В Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

О какой именно инфраструктуре идет речь и где она располагается, неизвестно. Лысак уточнил, что в результате на объекте произошло возгорание, на место были направлены экстренные службы.

Утром 5 сентября также стало известно о повреждении инфраструктуры в Харьковской области. Отмечалось, что она располагалась в селе Ковшаровка в Купянском районе.

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      Екатерина Грищенко
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