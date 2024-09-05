В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

О какой именно инфраструктуре идет речь и где она располагается, неизвестно. Лысак уточнил, что в результате на объекте произошло возгорание, на место были направлены экстренные службы.

Утром 5 сентября также стало известно о повреждении инфраструктуры в Харьковской области. Отмечалось, что она располагалась в селе Ковшаровка в Купянском районе.