В ДНР прокомментировали перестановки в правительстве Украины

Пушилин: смена министров на Украине не будет иметь политического влияния

Перестановки в правительстве Украины не будут иметь политического влияния. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Кулеба уволен с должности министра иностранных дел Украины. Массово уходят в отставку и другие чиновники. (...) Как бы то ни было, но ни эти министры, ни те, которые придут к ним на смену, не имели и не будут иметь никаких дел в политических процессах», — прокомментировал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что снятием с должностей одних чиновников и назначением на их места других Киев хочет в очередной раз отвлечь население страны от ситуации на фронте и других проблем на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы словами «Кулеба с возу». Она также отметила, что данный «воз» все равно развалится.

