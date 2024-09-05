Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:35, 5 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР прокомментировали перестановки в правительстве Украины

Пушилин: смена министров на Украине не будет иметь политического влияния

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Перестановки в правительстве Украины не будут иметь политического влияния. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Кулеба уволен с должности министра иностранных дел Украины. Массово уходят в отставку и другие чиновники. (...) Как бы то ни было, но ни эти министры, ни те, которые придут к ним на смену, не имели и не будут иметь никаких дел в политических процессах», — прокомментировал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что снятием с должностей одних чиновников и назначением на их места других Киев хочет в очередной раз отвлечь население страны от ситуации на фронте и других проблем на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы словами «Кулеба с возу». Она также отметила, что данный «воз» все равно развалится.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Штурмовики совершили невозможное». Российские военные прорвали оборону ВСУ возле одного из сел в ДНР

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      Дорожную яму в российском регионе заделали кабачками

      «Яндекс Маркет» провел исследование интернет-продаж смартфонов

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Девушку попросили перестать носить платья в офисе из-за нового сотрудника

      Раскрыто возможное наказание для обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы МЧС Барышева

      В Киеве прозвучали взрывы

      Запасы нефти в США упали максимальными с конца июня темпами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше