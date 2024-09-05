В Китае высказались о переговорах по платежам с Россией

Союз предпринимателей Китая: результаты переговоров по платежам с РФ будут скоро

Результаты переговоров между Россией и Китаем по платежам будут видны в ближайшем будущем. Об этом рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

По его словам, платежам в российско-китайской торговле мешают санкции. В то же время собеседнрик агентства подчеркнул, что между правительствами уже проведены переговоры с привлечением специалистов и платформ. «Очевидно, скоро будет результат», — сказал он.

Ранее сообщалось, что китайские банки стали отказываться от приема средств, если в платежных документах указаны русские имена. Как отметила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич, если трансакции производятся через российскую компанию, китайские банки отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции.