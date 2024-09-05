В Кремле высказались о контактах с Францией на фоне ситуации с Дуровым

Песков: ситуация с Дуровым не сподвигнет Россию и Францию на какие-либо контакты

Ситуация с арестом основателя Telegram Павлом Дуровым не сподвигнет Россию и Францию на какие-либо контакты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Москва готова оказывать помощь своим гражданам, однако стоит учитывать, что у Дурова также есть и французское гражданство.

Представитель Кремля объяснил, что для Парижа это обстоятельство является единственным приоритетом, что ограничивает возможности России. «И вряд ли эта ситуaция может каким-то образом сподвигнуть или рoссийскую, или французскую [стороны] на какие-то кoнтакты», — заключил он.

Ранее Песков прокомментировал информацию о нахождении на Украине иностранных инструкторов, которые тренируют украинскую армию. Он подчеркнул, что вовлеченность иностранных государств в украинский конфликт видна «налицо» из-за оказания военной помощи Киеву.