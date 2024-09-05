В Кремле высказались о противодействии иностранным инструкторам на Украине

Песков: ВС России эффективнее противодействуют иностранным инструкторам на СВО

Вооруженные силы (ВС) России все эффективнее противодействуют иностранным инструкторам, которые ведут боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на лицо. Это не новость. Наши военные все более эффективно осуществляет удары по таким целям», — сказал Песков.

По его словам, все более результативные удары по инструкторам — хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения ее целей, которые были поставлены руководством страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что инструкторы из западных государств, находящиеся на Украине, несут потери. По словам главы государства, США и европейские страны предпочитают не афишировать данную информацию.