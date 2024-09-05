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08:20, 5 сентября 2024Бывший СССР

Марочко рассказал о попытке украинских диверсантов выдать себя за российских солдат

Марочко заявил о попытке ДРГ ВСУ зайти на российские позиции у Макеевки в ЛНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские диверсанты были одеты в форму Вооруженных сил (ВС) России и двигались по направлению к позициям, которые недавно были отбиты у ВСУ. «При попытке установить принадлежность группы они открыли огонь по караульным. После непродолжительного боестолкновения группа ушла в обратом направлении», — заявил Марочко.

Он добавил, что на месте столкновения были обнаружены следы крови и медикаменты западного образца.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило около 500 солдат в район Северска и Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Марочко отметил, что свежие силы в большей степени направлены на стабилизацию обстановки, а также недопущение обрушения фронта.

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      Маргарита Пименова
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