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23:50, 5 сентября 2024Россия

В Луганске военкору подарили отравленный букет цветов

В Луганске военкору подложили под дверь отравленный букет цветов с 5 кг пластида

Фото: Freepik

Военный корреспондент с позывным Пресса обнаружила под дверью своей квартиры в Луганске букет цветов. Прибывшие на место саперы обнаружили в подарке пять килограммов пластида. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Санкт-Петербурге вандалы испортили двери квартир военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, работающих в зоне специальной военной операции (СВО).

Злоумышленники воспользовались слитыми данными о старой прописке Стешина, где он уже не живет. Его коллеге Сапонькову после повреждения двери позвонили неизвестные с антироссийскими оскорблениями.

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      Юлия Мискевич
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