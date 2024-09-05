В МИД Израиля ответили на вопрос о пострадавших при стрельбе у генконсульства в Мюнхене

МИД Израиля: сотрудники генконсульства в Мюнхене не пострадали при стрельбе

Сотрудники генерального консульства Израиля в Мюнхене не пострадали при стрельбе, которую открыл неизвестный по зданию генконсульства. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что мужчина произвел несколько выстрелов у здания генконсульства, предположительно, из винтовки М16. В результате произошедшего никто не пострадал.

Полиция нейтрализовала нападавшего и проводит обыск в нескольких районах города. Личность стрелка до сих пор не установлена. Кроме того, полиция рассматривает вероятность, что мужчина действовал не один.

Сотрудники правоохранительных органов также подозревают, что целью стрелка было не генконсульство Израиля, а находящийся по соседству со зданием диппредставительства Центр документации нацистских военных преступлений. Данная версия проверяется.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция начала проведение операции в Мюнхене, где прозвучали выстрелы перед генеральным консульством Израиля. Портал Focus-online обратил внимание, что это произошло в 52-ю годовщину теракта в Мюнхене в ходе летних Олимпийских игр 1972 года, жертвами которого стали 11 участников сборной Израиля.