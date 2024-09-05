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05:26, 5 сентября 2024Мир

В МИД России прокомментировали план Трампа по Украине

Захарова заявила, что оценивать заявления политиков в США надо после выборов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Оценивать все сказанное в США надо после победы того или иного кандидата на президентских выборах, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала план кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине, слова дипломата приводит РИА Новости.

«Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. (...) Все, что связано с миром и стремлению, само по себе правильно, но есть еще и реальность, по которой надо будет судить», — отметила Захарова.

Ранее Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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      Маргарита Пименова
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