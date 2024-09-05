В МИД России раскрыли цель атак ВСУ по Курской и Запорожской АЭС

Захарова: Киев пытается атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с целью шантажа

Киев пытается атаковать Запорожскую и Курскую атомные электростанции (АЭС), чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать для того, чтобы шантажировать международное сообщество разными способами, для различных целей, но делает это террористическими методами», — сказала она.

Захарова заключила, что роль Международного агентства по атомной энергии заключается в объективной оценке происходящего с целью предотвращения сотворения киевским режимом террористического акта с ядерным компонентом.

Ранее Захарова заявила, что из-за поставок оружия Украине Лондон несет ответственность за удары по российской территории. В связи с этим она призвала Великобританию отказаться от поддержки Киева.