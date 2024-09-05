Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 5 сентября 2024Бывший СССР

В МИД России раскрыли цель атак ВСУ по Курской и Запорожской АЭС

Захарова: Киев пытается атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с целью шантажа

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Киев пытается атаковать Запорожскую и Курскую атомные электростанции (АЭС), чтобы шантажировать международное сообщество для различных целей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать для того, чтобы шантажировать международное сообщество разными способами, для различных целей, но делает это террористическими методами», — сказала она.

Захарова заключила, что роль Международного агентства по атомной энергии заключается в объективной оценке происходящего с целью предотвращения сотворения киевским режимом террористического акта с ядерным компонентом.

Ранее Захарова заявила, что из-за поставок оружия Украине Лондон несет ответственность за удары по российской территории. В связи с этим она призвала Великобританию отказаться от поддержки Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о прорыве ВС России обороны ВСУ в ДНР

      Врач дал советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

      Мурашко допустил создание военных кафедр в медвузах

      Россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе в новогодние праздники

      Граждан Казахстана попросили покинуть Украину

      Мурашко рассказал о работе медслужб в Курской области

      Стилист Рогов перечислил самую модную одежду на осень

      Итоги обмена замороженными активами с Западом оценили словами «ожидали получше»

      В МИД России раскрыли цель атак ВСУ по Курской и Запорожской АЭС

      В WhatsApp появится новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше