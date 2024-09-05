В России оценили ситуацию с назначением премьера Франции

Политолог Преображенская: Макрон сколько угодно может не назначать премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон сколько угодно может не назначать премьер-министра страны, законодательно он не ограничен. Об этом заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, чьи слова приводит РИА Новости.

«Законодательно Макрон ничем не ограничен, поэтому он может сколько угодно не назначать премьер-министра. Однако до конца сентября, максимум до второго вторника октября, надо принять бюджет», — сказала политолог, отметив, что в теории бюджет можно оставить в прежних рамках.

Она отметила, что парламент имеет право отклонять кандидатов президента на пост премьера. В таком случае, прежде чем назвать министра, он должен заручиться поддержкой партии, что на данный момент сложно, так как Макрон, по мнению политолога, «хромая утка».

При этом, рассуждает специалист, депутаты не хотят связывать себя с президентом, так как они уже занимают позиции для предстоящих политических битв.

Ранее канал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра страны 4 сентября после продолжительных дискуссий. Однако затем этот же канал опроверг данную информацию. «Имя нового премьер-министра не будет объявлено в эту среду [4 сентября] вечером», — утверждается в публикации.