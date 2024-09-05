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13:31, 5 сентября 2024Россия

В России ожидавшего протезирования участника СВО обвинили в побеге из части

Иванов: ожидавшего протезирования военного без стопы обвинили в побеге из части

Фото: Александр Река / ТАСС

Участника специальной военной операции (СВО), который лишился части стопы и ожидал протезирования, обвинили в побеге из части. Об истории россиянина рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий отметил, что военному дали отпуск по ранению. Он лечился в госпитале, через некоторое время его направили на протезирование.

«Чтобы наш герой смог отправиться туда за тысячу километров, воинская часть оформила ему соответствующие документы. Однако пока он ждал назначенного времени приема врача отпуск закончился. Но военнослужащий остался в городе, где располагался госпиталь. Скоро выяснилось, что военнослужащего без части конечности объявили СОЧем (самовольно оставившим часть — прим. "Ленты.ру")», — пояснил Иванов.

Депутат допустил, что с юридической точки зрения командование ведет себя правильно. Однако объявлять беглецом инвалида, который ждет помощи с протезом, вне всякой логики, подчеркнул Иванов.

Он пояснил, что связался с военной прокуратурой. Представители ведомства пообещали снять с мужчины статус СОЧа.

Ранее сообщалось, что жена участника СВО пожаловалась на гниющий дом в Челябинске.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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