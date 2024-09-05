В России высказались о разнице отношений с США при Харрис и Трампе

Депутат Чепа: разница в отношениях с США при Харрис и Трампе будет небольшой

Принципиальной разницы в отношениях России и США в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа и кандидата от демократов Камалы Харрис не будет, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

На сегодняшний день мы видим различия, но принципиально отношения между Россией и США не изменятся Алексей Чепа депутат Госдумы

«Тем не менее различия в политике, которую будут проводить республиканцы и демократы, есть. Демократы будут пытаться защищать все те действия, которые они совершали. Если изменения в их политике, которую проводили демократы руками Байдена, были одни, то сейчас могут быть какие-то другие изменения. Республиканцы будут всячески прессовать демократов, будут пытаться проводить разборки по расходу средств, которые, в том числе, были потрачены на [украинский] конфликт, и будут что-то менять. Если Трамп заявляет, что будет что-то останавливать, это игра. Он захочет, обвиняя в чем-то демократов, показать, что политика, проводимая республиканцами, ведет к успеху», — сказал депутат.

5 сентября президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что фаворитом Москвы на президентских выборах США был действующий лидер страны Джо Байден. Однако после его выхода из предвыборной гонки в Кремле будут поддерживать его преемницу вице-президента Камалу Харрис.

При этом политик отметил, что Москва не вправе определять фаворитов на пост лидера другой страны, а «в конечном итоге выбор за американским народом». Он подчеркнул, что Россия с уважением отнесется к волеизъявлению граждан США.