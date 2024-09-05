В США заявили о проникновении северокорейских шпионов в американские компании

WSJ: северокорейские шпионы проникают в компании США через работу в сфере IT

Северокорейские шпионы проникают в компании США через удаленную работу в сфере IT. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Вместо того, чтобы просто взламывать сети, северокорейские оперативники тайно присоединяются к платежной ведомости как удаленные работники», — говорится в материале.

По словам американских чиновников и исследователей в области безопасности, в последние годы граждане Северной Кореи заняли сотни, а возможно, и тысячи рабочих мест в области IT, с помощью «украденных» персональных данных других иностранцев.

Министерство юстиции США считает, что таким образом КНДР получает сотни миллионов долларов ежегодно в обход санкций.

Ранее издание Bloomberg писало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын провел наблюдения за военными базами США со спутника-шпиона, запущенного КНДР на орбиту.