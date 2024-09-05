Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:48, 5 сентября 2024Бывший СССР

В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

Bloomberg: ЦБ Украины может потерять контроль над ценами из-за требования МВФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) может потребовать от Национального банка Украины ускорения девальвации гривны, а также повышения налогов и снижения процентной ставки для покрытия дефицита бюджета страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское агентство Bloomberg.

МВФ намерен выделить Киеву транш в размере 1,1 миллиарда долларов в рамках четырехлетней кредитной программы. По данным агентства, Украина получит эти деньги лишь в том случае, если в МВФ решат, что Киев достигает целевых показателей программы и может удовлетворять финансовые потребности.

Отмечается, что ЦБ Украины не хочет дальше ослаблять курс гривны. Источники сообщили Bloomberg, что девальвация национальной валюты рискует поставить под вопрос способность ЦБ поддерживать стабильный уровень цен.

Ранее стало известно, что на Украине сократился объем вкладов в национальной валюте гривне на 1,2 процента (до 747,8 миллиарда гривен). Местные жители активно обменивают нацвалюту в связи с рекордным падением ее курса.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

      Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации

      В Киеве появилась надпись в поддержку СВО

      Раскрыты траты США из-за ожирения у военных

      Трамп пообещал «спасти» TikTok в США

      51-летняя Хайди Клум вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте

      Премьер Грузии сравнил партию Саакашвили с партией Гитлера и призвал избавиться от нее

      Российский военный после ранения смог обезвредить 18 мин

      В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

      Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше