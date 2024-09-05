В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

Bloomberg: ЦБ Украины может потерять контроль над ценами из-за требования МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) может потребовать от Национального банка Украины ускорения девальвации гривны, а также повышения налогов и снижения процентной ставки для покрытия дефицита бюджета страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское агентство Bloomberg.

МВФ намерен выделить Киеву транш в размере 1,1 миллиарда долларов в рамках четырехлетней кредитной программы. По данным агентства, Украина получит эти деньги лишь в том случае, если в МВФ решат, что Киев достигает целевых показателей программы и может удовлетворять финансовые потребности.

Отмечается, что ЦБ Украины не хочет дальше ослаблять курс гривны. Источники сообщили Bloomberg, что девальвация национальной валюты рискует поставить под вопрос способность ЦБ поддерживать стабильный уровень цен.

Ранее стало известно, что на Украине сократился объем вкладов в национальной валюте гривне на 1,2 процента (до 747,8 миллиарда гривен). Местные жители активно обменивают нацвалюту в связи с рекордным падением ее курса.