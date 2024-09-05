В Турции раскрыли сигнал Западу от Путина

Политолог Озер: Путин послал Западу сигнал о готовности к переговорам

Президент России Владимир Путин послал Западу четкий сигнал о готовности к переговорам по Украине, рассказав о значимости Стамбульских соглашений. Об этом заявил турецкий политолог и аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

«По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — рассказал эксперт.

Озер также добавил, что идея Турции вступить в БРИКС вносит новый импульс в отношения двух стран и делает их более позитивными.

Ранее Путин заявил, что Запад и Украина отказались от заключения стамбульских соглашений в 2022 году ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Российский лидер отметил, что исключительно из-за Запада Киев отказался от проекта мирного соглашения, обсужденного в Стамбуле. Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров по украинскому конфликту и готова при урегулировании с Западом искать действенные гарантии.