Верховной Раде рекомендовали уволить министра реинтеграции

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека было принято решение рекомендовать парламенту уволить министра реинтеграции Ирину Верещук. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Причину для увольнения Мельничук не сообщил.
Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в кабинете министров усилил свое влияние на исполнительную власть в стране. В свою очередь, премьер-министр страны Денис Шмыгаль не был уволен, так как это бы привело к прекращению полномочий всего кабмина.
До этого Верховная Рада поддержала увольнение четырех министров. Ими стали главы Минюста и Минстратегпрома Денис Малюська и Александр Камышин, а также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.