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10:34, 5 сентября 2024Бывший СССР

Верховной Раде рекомендовали уволить министра реинтеграции

Мельничук: Раде рекомендовали уволить министра реинтеграции Верещук
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека было принято решение рекомендовать парламенту уволить министра реинтеграции Ирину Верещук. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Причину для увольнения Мельничук не сообщил.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в кабинете министров усилил свое влияние на исполнительную власть в стране. В свою очередь, премьер-министр страны Денис Шмыгаль не был уволен, так как это бы привело к прекращению полномочий всего кабмина.

До этого Верховная Рада поддержала увольнение четырех министров. Ими стали главы Минюста и Минстратегпрома Денис Малюська и Александр Камышин, а также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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      Илья Таксюр
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