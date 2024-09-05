Внеплановые проверки бизнеса заменят профилактическими визитами

Генпрокурор Краснов: проверки бизнеса заменят профилактическими визитами

Генеральная Прокуратура РФ наладила прямой диалог с бизнесом, заявил на сессии Восточного экономического форума-2024 генпрокурор Игорь Краснов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В современных условиях прокуроры действуют в едином ключе с государственными усилиями по формированию новой модели экономического роста и наращиванию инвестиционного потенциала. — заявил Краснов. — Средствами надзора мы обеспечиваем свободу добросовестного предпринимательства, законности при реализации мер государственной поддержки, снижение административного давления на бизнес».

Он отметил, что системные меры по созданию и развитию благоприятной деловой среды, отказ от проверок и наказаний, разумеется, не должны касаться деятельности «псевдокоммерсантов», которая вызывает раздражение у граждан, дискредитирует социально ответственный бизнес. «Именно об этом сказал глава государства на заседании нашей итоговой коллегии в марте текущего года, отметив, что наряду с ослаблением административного давления нужно обязательно думать и об обеспечении интересов потребителей товаров и услуг», — указал он.

Генпрокурор подчеркнул, что основным вектором развития системы госконтроля остается приоритет профилактики нарушений обязательных требований. В частности, отметил он, в первом полугодии 2024 года прокуратура отказалась санкционировать 66,4 процента заявок на внеплановые контрольно-надзорные мероприятия предпринимателей, отклонив 38 тысяч из 57 тысяч поступивших заявок. Более того, в дальнейшем по инициативе Генпрокуратуры предполагается замена плановых проверок профилактическими визитами контролеров, и сейчас идет выработка критериев таких вмешательств: по предложению Генпрокуратуры, поддержанным главой государства, правительство РФ прорабатывает вопрос об использовании индикаторов риска в отношении опасных объектов.

Говоря о положительных примерах взаимодействия прокуроров и бизнеса, Игорь Краснов рассказал об оптимизации процедуры оформления фитосанитарного сертификата на зерновые культуры при их экспорте. «Теперь, после прошлогоднего форума и моей встречи с представителями бизнеса, этот сертификат можно получить не на каждый вагон, а на весь состав, — подчеркнул генпрокурор. — Это значительно упростило прохождение административных процедур, сократило издержки и позволило нарастить объемы международных поставок, что в текущих реалиях очень важно и для бизнеса, и для экономики в целом».