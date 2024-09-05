Во Франции призвали Харрис объясниться после слов Путина

Филиппо призвал Харрис объясниться после слов Путина о поддержке со стороны РФ

Вице-президента США Камалу Харрис призвали объясниться после слов российского лидера Владимира Путина о поддержке ее кандидатуры на президентских выборах. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х (бывший «Твиттер»).

«Владимир Путин сделал заявление, что "поддерживает кандидатуру Харрис на президентских выборах в ноябре". Ей придется объясниться!» — отмечается в публикации.

Российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что фаворитом РФ на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Путин подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Камалу Харрис, поэтому Россия будет «поддерживать» ее.

Путин также отметил, что бывший президент США конкурент Харрис от Республиканской партии Дональд Трамп ввел рекордное количество санкционных ограничений против России. Российский лидер выразил надежду, что «если у Харрис все хорошо», то она откажется от подобной политики в отношении Москвы.