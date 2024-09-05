Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 5 сентября 2024Мир

Во Франции призвали Харрис объясниться после слов Путина

Филиппо призвал Харрис объясниться после слов Путина о поддержке со стороны РФ
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Вице-президента США Камалу Харрис призвали объясниться после слов российского лидера Владимира Путина о поддержке ее кандидатуры на президентских выборах. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х (бывший «Твиттер»).

«Владимир Путин сделал заявление, что "поддерживает кандидатуру Харрис на президентских выборах в ноябре". Ей придется объясниться!» — отмечается в публикации.

Российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что фаворитом РФ на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Путин подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Камалу Харрис, поэтому Россия будет «поддерживать» ее.

Путин также отметил, что бывший президент США конкурент Харрис от Республиканской партии Дональд Трамп ввел рекордное количество санкционных ограничений против России. Российский лидер выразил надежду, что «если у Харрис все хорошо», то она откажется от подобной политики в отношении Москвы.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ей придется объясниться!» Харрис призвали прокомментировать поддержку Путиным ее кандидатуры на выборах

      В Москве пройдет уникальное шоу

      В России захотели развить меры поддержки зеленого строительства

      У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с навигацией в небе

      Симоньян объяснила санкции Минфина США против нее

      Автора российского фильма со Шварценеггером задержали по делу о взятке

      В Конгрессе обвинили правительство США в тирании

      На Украине рассказали о долгой подготовке отставки Кулебы

      Литва поставила «зубы дракона» на границе с Россией

      На Украине назначили нового главу Минстратегпрома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше