Раскрыты новые подробности задержания Дурова в парижском аэропорту

Дуров за минуты до ареста успел пройти в зал для VIP-персон

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его помощница и телохранитель успели пройти в VIP-зал парижского аэропорта Ле-Бурже, прежде чем их вызвали сотрудники полиции. Подробности задержания предпринимателя раскрыл французский телеканал TF1.

Сообщается, что Дуров успел забрать свой багаж и расположился в лаунж-зале, предназначенном для VIP-персон во время проверки документов. В зал зашли полицейские и попросили предпринимателя и его спутников подняться наверх. После этого Дурову сообщили, что он помещен под стражу.

«Он не мог в это поверить», — заявил источник телеканала.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер. После четырех суток ареста предпринимателя отпустили под залог и запретили покидать территорию Франции.

Ранее в посольстве России в Париже заявили, что Франция полностью проигнорировала запрос Москвы о предоставлении консульского доступа к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей.