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06:52, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты новые подробности задержания Дурова в парижском аэропорту

Дуров за минуты до ареста успел пройти в зал для VIP-персон

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его помощница и телохранитель успели пройти в VIP-зал парижского аэропорта Ле-Бурже, прежде чем их вызвали сотрудники полиции. Подробности задержания предпринимателя раскрыл французский телеканал TF1.

Сообщается, что Дуров успел забрать свой багаж и расположился в лаунж-зале, предназначенном для VIP-персон во время проверки документов. В зал зашли полицейские и попросили предпринимателя и его спутников подняться наверх. После этого Дурову сообщили, что он помещен под стражу.

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«Он не мог в это поверить», — заявил источник телеканала.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер. После четырех суток ареста предпринимателя отпустили под залог и запретили покидать территорию Франции.

Ранее в посольстве России в Париже заявили, что Франция полностью проигнорировала запрос Москвы о предоставлении консульского доступа к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей.

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      Маргарита Пименова
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