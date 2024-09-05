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03:17, 5 сентября 2024Культура

Высмеявшую на концерте ребенка российскую певицу уличили в попытке замять скандал

RT: представитель Mia Boyka пытался замять скандал после ее шутки над ребенком

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Представитель певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) пытался замять скандал с девочкой, которую артистка высмеяла во время концерта. Об этом RT сообщила мать ребенка Елена.

Женщина рассказала, что семье пообещали поездку в Москву и проход за кулисы к певице, если они заберут заявление из полиции. Мама ребенка отметила, что предложила обсудить вопрос с отзывом заявления уже в столице, но представитель блогера якобы настаивал на том, что это необходимо сделать раньше. Семья от предложения отказалась.

«Нам уже пишут со словами поддержки девочки из фан-клуба MIA. Эта певица плюнула в душу мне, моему ребенку. Даже не дала ей нормально сказать ничего на сцене. Все обставила так, будто дочь — квадробер (квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Елена.

Она подчеркнула, что ее дочь не ползает на четвереньках, а просто носит маску. Кроме того, по словам женщины, после случившегося над девочкой начали издеваться в школе.

Ранее стало известно, что мать девочки, которую на своем концерте высмеяла Mia Boyka, подала заявление в полицию. Женщина обвинила исполнительницу в публичном оскорблении ее дочери и отметила, что после случившегося девочке необходима помощь психолога.

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      Маргарита Пименова
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