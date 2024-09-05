Японский агент признал нанесение вреда безопасности Белоруссии своими действиями

Японский агент признал, что нанес своими действиями урон безопасности Белоруссии

Задержанный в Гомеле японский агент Масатоси Наканиси признал, что своими противоправными действиями навредил безопасности республики. Его слова приводит телеканал «Беларусь-1».

По словам агента, фото, которые он сделал около украинской границы, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Как сообщает телеканал, агент сделал более девяти тысяч точных фотографий военной инфраструктуры и другие.

Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии был задержан сотрудник спецслужб Японии. Агент занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной. Посольство Японии подтвердило факт задержания японского гражданина на территории Белоруссии.