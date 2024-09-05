Захарова оценила идею властей Украины по возвращению граждан

Захарова прокомментировала идею создать на Украине «министерство возвращения»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила идею создать на Украине министерство возвращения граждан. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала предложение, о котором накануне рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, в республике может появиться «министерство возвращения украинцев», проживающих в западных странах. «Come Back Ministry of Ukraine», — поиронизировала Захарова.

О том, что Киев рассматривает возможность создания нового министерства, стало известно в среду, 4 сентября. По словам Арахамии, сейчас обсуждаются кандидатуры на пост главы министерства, которое займется вопросами возвращения покинувших страну граждан.