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04:58, 5 сентября 2024Мир

Захарова оценила идею властей Украины по возвращению граждан

Захарова прокомментировала идею создать на Украине «министерство возвращения»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила идею создать на Украине министерство возвращения граждан. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала предложение, о котором накануне рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, в республике может появиться «министерство возвращения украинцев», проживающих в западных странах. «Come Back Ministry of Ukraine», — поиронизировала Захарова.

О том, что Киев рассматривает возможность создания нового министерства, стало известно в среду, 4 сентября. По словам Арахамии, сейчас обсуждаются кандидатуры на пост главы министерства, которое займется вопросами возвращения покинувших страну граждан.

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      Марина Совина
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