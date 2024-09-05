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04:32, 5 сентября 2024Мир

Захарова заявила о деградации США из-за санкций против российских СМИ

Захарова: санкции против российских СМИ свидетельствуют о деградации США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Жесткие ограничения Вашингтона на деятельность российских СМИ свидетельствуют о деградации США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что санкции США также говорят о трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру. Также она предупредила об ответе за санкции против российских СМИ.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Кроме того, Минфин США ввел санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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      Марина Совина
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