Захарова заявила о деградации США из-за санкций против российских СМИ

Захарова: санкции против российских СМИ свидетельствуют о деградации США

Жесткие ограничения Вашингтона на деятельность российских СМИ свидетельствуют о деградации США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что санкции США также говорят о трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру. Также она предупредила об ответе за санкции против российских СМИ.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Кроме того, Минфин США ввел санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.