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04:24, 5 сентября 2024Мир

Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

Захарова: США ответят за санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ не останутся без ответа. Об этом предупредила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.

4 сентября стало известно, что США ввели ограничения в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Их обяжут отчитываться о сотрудниках в Штатах и имуществе.

Под американские санкции также попали десять физических лиц, включая главного редактора RT Маргариту Симоньян, и две российские организации. Утверждается, что они пытались оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов.

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      Марина Совина
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