Завещание Алена Делона передали его детям

Figaro: завещание Алена Делона передали его дочери и сыновьям

Завещание известного французского актера и режиссера Алена Делона передали его детям. Об этом сообщает издание Figaro.

Утверждается, что документ был отправлен старшему сыну Антони, младшему сыну Алену-Фабьену и дочери Анушке заказным письмом из Швейцарии. У наследников есть один месяц на то, чтобы оспорить завещание при желании.

Общая сумма наследства актера оценивается в 300 миллионов евро. Согласно завещанию Делона, Анушке отойдет 50 процентов имущества, в то время, как сыновья получат по 25 процентов от его состояния.

Ранее Ален-Фабьен Делон обвинил сестру Анушку в злоупотреблении слабостью отца и подал на нее в суд. По мнению сына актера, сестра, пользуясь плохим самочувствием отца, пыталась ввести его в заблуждение.