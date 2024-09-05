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06:30, 5 сентября 2024Культура

Завещание Алена Делона передали его детям

Figaro: завещание Алена Делона передали его дочери и сыновьям

Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press

Завещание известного французского актера и режиссера Алена Делона передали его детям. Об этом сообщает издание Figaro.

Утверждается, что документ был отправлен старшему сыну Антони, младшему сыну Алену-Фабьену и дочери Анушке заказным письмом из Швейцарии. У наследников есть один месяц на то, чтобы оспорить завещание при желании.

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Общая сумма наследства актера оценивается в 300 миллионов евро. Согласно завещанию Делона, Анушке отойдет 50 процентов имущества, в то время, как сыновья получат по 25 процентов от его состояния.

Ранее Ален-Фабьен Делон обвинил сестру Анушку в злоупотреблении слабостью отца и подал на нее в суд. По мнению сына актера, сестра, пользуясь плохим самочувствием отца, пыталась ввести его в заблуждение.

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      Артём Верейкин
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