68-летний Ефим Шифрин полежал в гамаке в оранжевых трусах

Советский и российский актер, режиссер и артист эстрады Ефим Шифрин полежал в гамаке в откровенном виде. Соответствующие публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 68-летний артист предстал на фоне деревьев в ярко-оранжевых трусах, отказавшись от верхней одежды. «Всем привет из Небуга! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в люльке не плакало», — иронично заявил он.

Ранее в сентябре 55-летний Хью Джекман похвастался мускулами на фото топлес. Актер запечатлел себя, стоя напротив зеркала в ванной комнате. При этом он позировал в черных спортивных брюках, отказавшись от рубашки и продемонстрировав рельефное тело.