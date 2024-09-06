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12:43, 6 сентября 2024Мир

Адвокат сына Байдена объяснил его решение признать вину по делу о неуплате налогов

Адвокат Лоуэлл: Хантер Байден признал вину, чтобы защитить семью от унижения
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: David Swanson / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер признал свою вину в деле о неуплате налогов, чтобы защитить свою семью от «ненужной боли и унижения». Об этом заявил его адвокат Эбби Лоуэлл, передает CNN.

«Хантер поставил членов своей семьи на первое место, и он поступил как серьезный и любящий человек, вместо того, чтобы подвергнуть их еще одному публичному судебному разбирательству по поводу его наркозависимости. Он признал вину, чтобы защитить тех, кого он любит, от ненужной боли и жестокого унижения», — рассказал адвокат.

Ранее Хантер Байден пошел на сделку в вопросе признания вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях.

В начале декабря 2023 года сыну Байдена предъявили девять обвинений в неуплате налогов, ему грозит до 17 лишения свободы.

«С 2016-го по 15 октября 2020 года подсудимый тратил деньги на наркотики, эскорт, роскошные отели и недвижимость, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера. Короче говоря, на все, кроме налогов», — утверждается в обвинительном заключении, которое предъявили Хантеру Байдену в Калифорнии.

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      Дарья Устьянцева
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